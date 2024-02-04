Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Kulüp Başkanı Kıymet Beyter, teknik direktör Cemile Timur ve oyuncuları makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çarıkcıoğlu, takıma başarı temennisinde bulundu.

Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular Rojda Kanat ve Samanur Öztunç ile antrenörler Serhat Akkurt ile Kübra Bayram da Çarıkcıoğlu'na ziyarette bulundu.

Sporcuları tebrik eden Çarıkcıoğlu, bundan sonraki şampiyonalarda başarı diledi.