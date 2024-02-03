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        Yüksekova'da tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal verimlilik ve üretim sorunlarının ele alındığı toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:22
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        Yüksekova'da tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal verimlilik ve üretim sorunlarının ele alındığı toplantı yapıldı.

        İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, bereketli topraklara sahip Hakkari'de tarımsal alanda büyük yatırımlar yapılabileceğini söyledi.

        Arzu edilen tarımsal üretime ulaşamadıklarını belirten Şen, yeni projelerle tarımda üretimi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise "Toplantının temel amacının Yüksekova'da tarımsal verimliliği arttırmak. Büyük bir ovaya sahibiz ama ne yazık ki şu ana kadar arazilerimiz değerlendirilemedi. Gerek bizden gerekse çiftçilerimizden yana sorunlar yaşandı. Bu gidişata 'dur' demek için bugün tarıma gönül veren insanlarımızla burada toplandık." diye konuştu.

        Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Budak, Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Sırrı ve Hakkari Ziraat Odası Başkanı Naif Önal katıldı.

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