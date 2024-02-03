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        Yüksekova Belediye Spor liderliğini sürdürdü

        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubunda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:24
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        Yüksekova Belediye Spor liderliğini sürdürdü
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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubunda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi

        Yüksekova şehir stadının karla kapı olması nedeniyle kent merkezindeki Merzan Futbol Sahasında oynanan mücadelenin ilk yarası Yüksekova Belediye Spor'un 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        İkici yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova ekibi, bulduğu 7 gole maçtan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Puanını 24'e yükselten mavi beyazlılar, grup liderliğini sürdürdü.

        Maçı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir izledi.

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