Yüksekova Belediye Spor liderliğini sürdürdü

Maçı Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Avukat Zeydin Kaya, AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir izledi.

Yüksekova şehir stadının karla kapı olması nedeniyle kent merkezindeki Merzan Futbol Sahasında oynanan mücadelenin ilk yarası Yüksekova Belediye Spor'un 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig D Grubunda mücadele eden Yüksekova Belediye Spor, kendi evinde ağırladığı Kahramanmaraş Gençlik Spor'u 12-0 yendi

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