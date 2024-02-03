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        GÜNCELLEME - Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 07:32 Güncelleme: 03.02.2024 - 07:32
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        GÜNCELLEME - Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde sabah saat 6.10'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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