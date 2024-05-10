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        Yüksekova'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:21
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        Yüksekova'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisler, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

        Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, siber suçları önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Ziraat Bankası önünde stant açtı.

        Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak, sosyal medya platformlarında, internet siteleri üzerinden oltalama yöntemiyle oluşacak tehditlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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