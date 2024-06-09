Hakkari'de farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda, son bir haftada yürütülen çalışmalar sonucu haklarında farklı suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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