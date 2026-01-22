Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:05 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:05
        Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı
        Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Hakkari-Şırnak kara yolunun Çığlı köyü ile Suvarikutra Geçidi arasındaki farklı noktalara çığ düştü.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. ve 95. Şube şefliklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yoldaki kar yığını temizlendi.


        Araç geçişlerinin sağlandığı yolda, genişletme çalışmaları devam ediyor.

