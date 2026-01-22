Habertürk
        Hakkari'de özel gereksinimli gencin askerlik hayali gerçek oldu

        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Sıtar Ertunç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

        Giriş: 22.01.2026 - 19:21 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:21
        Hakkari'de özel gereksinimli gencin askerlik hayali gerçek oldu
        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Sıtar Ertunç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.


        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, askerlik hayali kuran 18 yaşındaki Ertunç, görevlilerce evinden alınarak ailesiyle İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.

        Burada saç tıraşı yapılarak üniforma giydirilen Ertunç, temsili yemin ederek Türk bayrağını selamladı.

        Hayali gerçekleşen Ertunç, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

