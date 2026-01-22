Hakkari'de özel gereksinimli gencin askerlik hayali gerçek oldu

Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Sıtar Ertunç, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.





Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, askerlik hayali kuran 18 yaşındaki Ertunç, görevlilerce evinden alınarak ailesiyle İl Jandarma Komutanlığı'nda misafir edildi.



Burada saç tıraşı yapılarak üniforma giydirilen Ertunç, temsili yemin ederek Türk bayrağını selamladı.



Hayali gerçekleşen Ertunç, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

