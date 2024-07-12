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        Silahlı saldırıda ölen Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, son yolculuğuna uğurlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:54
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        Silahlı saldırıda ölen Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, son yolculuğuna uğurlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi'nin cenazesi toprağa verildi.

        Hakkari Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirilen Sevi'nin cenazesi, Orman Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

        Önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Sevi, ağır yaralanmıştı. Yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Sevi, dün hayatını kaybetmişti.

        Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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