Avrupa şampiyonu kuraşçı kız sporcular, Hakkari'nin gururu oldu

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de yetenekleri keşfedilerek kuraş ve judoya yönlendirilen Rojda Kanat, Mina Öner ve Semanur Öztunç, ilk kez katıldıkları Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda farklı kategorilerde altın madalya kazanarak kentin gururu oldu.

Kuraş ve judoda antrenörlerinin desteğiyle kendilerini geliştiren 15 yaşındaki Kanat, 14 yaşındaki Öner ve 17 yaşındaki Öztunç, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Milli sporcu Kanat, Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda 22-23 Haziran'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 52 kiloda birinci olurken, Öztunç 63 kiloda, Öner de 44 kiloda altın madalya kazandı. 16 yaşındaki Mert Kurt ise +100 kiloda üçüncü oldu.

- "Daha büyük hedeflerim var" Semanur Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğu için Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi. İlk defa kuraş şampiyonasına katıldığını belirten Öztunç, "Daha büyük hedeflerim var. Judoda da iyi dereceler elde ederek daha büyük maçlara katılmak istiyorum. Güzel bir heyecan yaşadım. Hem ülkemi hem ilimi, antrenörlerimi ve arkadaşlarımı gururlandırmak benim için büyük bir onur. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Judo olimpik spor olduğu için bu branşta da iyi dereceler elde etmek istiyoruz. Kuraşta Avrupa şampiyonu olduk. Judoda aynı başarıyı göstermek istiyoruz." dedi.

Yeni başarılara imza atmak istediğini aktaran Mina Öner ise "Hedefim judoda da aynı dereceyi elde edip daha iyi başarılara adım atmak. Avrupa'daki ilk derecem oldu. İlk kez katıldığım Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında birinci oldum. Güzel karşılandık. Güzel bir duygu, gurur verici. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Her gün antrenmanlara katılıyorum. Judoda da bu derecelere ulaşacağıma inanıyorum." diye konuştu. - "Sporcularımla gurur duyuyorum" Antrenör Serhat Akkurt da 6 sporcuyla ilk kez katıldıkları Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla döndüklerini ifade etti.