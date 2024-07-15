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        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:55
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        Çukurca'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Emir Şaban Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

        Programa, Kaymakam Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

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