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        Yüksekovalı kadın girişimciler ektikleri nohudun hasadına başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:11
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        Yüksekovalı kadın girişimciler ektikleri nohudun hasadına başladı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde DEMETER Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi üyeleri, ekimini yaptıkları nohudun hasadına başladı.

        Kooperatife üye kadınlar, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde 7 dönümlük alana nohut ekti.

        Ürünün olgunlaşmasıyla hasada başlayan kadınlar, elde ettikleri nohudun bir bölümü kendi ihtiyaçları için ayırıyor, kalan kısmını da satıyor.

        Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da tarlada çalışan kadınları ziyaret etti, onlarla birlikte nohut hasadı yaptı.

        Akın, "Kadın kooperatifimiz, özel bir organizasyon örneğiyle vatandaşlarımızın tarımsal ürünlerini piyasaya sürmelerine yardımcı oluyor. Nohut, bal, dut, üzüm gibi ürünlerin pazarlanmasında önemli bir boşluğu dolduruyor. Kendilerine yaptıkları bu organizasyon için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Kooperatif üyelerinden Derya Taşar ise ailece bu işi yaptıklarını belirterek, "Önceki yıllarda kendi ihtiyacımız için üretim yapardık. DEMETER ile bu işi daha kapsamlı ve profesyonel yapmaya çalışıyoruz. Üretimle topluma katkı sağlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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