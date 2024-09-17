Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluştu

        Hakkari'de 42 sene önce görev yapan emekli öğretmen Osman Sayak, yıllar sonra ziyaret ettiği ilk görev yeri kentte hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmen 42 yıl sonra ilk görev yeri Hakkari'de öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de 42 sene önce görev yapan emekli öğretmen Osman Sayak, yıllar sonra ziyaret ettiği ilk görev yeri kentte hüzün ve sevinci bir arada yaşadı.

        İzmir'de yaşayan ve 1982'de ilk görev yeri olarak Hakkari'ye atanan tesviye öğretmeni Sayak, aradan geçen zamana rağmen öğrencilerini unutmadı.

        Mesleğe adım attığı kenti ziyaret eden 65 yaşındaki Sayak, öğrencileriyle Kent Parkı'nda bir araya gelerek anılarını tazeledi.

        Sayak, aradan geçen zamana rağmen görev yeri Hakkari'yi unutmadığını söyledi.

        Yıllar sonra yeniden öğrencileriyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu anlatan Sayak, "Göreve başladığım ilk gün, okulda atölye daha kurulmamıştı. Atölye kurma çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 40 öğrencim vardı. Sayımız gittikçe arttı. Hakkari 1982'deki gibi değil, şahane olmuş. O zaman küçük bir çarşı ve çok mağduriyet vardı. Hakkarililer adına çok sevindim." diye konuştu.

        Öğrencileriyle iletişimi hiç koparmadığını belirten Sayak, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerim kentin güzel yerlerini gezdirdi. Kente gelirken öğrencilerime kavuşacağım diye çok heyecanlanmıştım. Hakkari'yi çok seviyorum. Herkesten rica ediyorum, Hakkari'yi tanımadan, bilemeden yorum yapmayın. Gelin görün ve buradaki insanlarla temas kurun ve ondan sonra ne diyecekseniz deyin. İyi ki öğretmen olmuş iyi ki de Hakkari'ye gelmişim. Öğrencilerimi mutlu ve güzel gördüm. Bu harika bir duygu."

        Yıllar sonra öğretmeniyle buluştuğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Necmettin Aydın ise "Öğretmenimizin bizde büyük emeği var. Okulun kuruluşunda görev almıştı. O zamanki imkansızlıklara rağmen bizlere büyük destek verdi. Bizlere meslek kazandırdı." diye konuştu.

        Fatih Sinan Atay da "Kardeşleri, dostları ve arkadaşları olduk. Bugün Ankara'dan onu görmek içi geldim. Öğrencilik yıllarımdaki heyecanı bugün de yaşadım. Hocamızı burada görmekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!

        Benzer Haberler

        Hakkari'deki tarihi medresede restorasyon çalışmaları sürüyor
        Hakkari'deki tarihi medresede restorasyon çalışmaları sürüyor
        BBP Genel Başkan yardımcıları Eren ve Sayan, Hakkari'de partililerle buluşt...
        BBP Genel Başkan yardımcıları Eren ve Sayan, Hakkari'de partililerle buluşt...
        Hakkari'de 2010'da terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişi anıldı
        Hakkari'de 2010'da terör saldırısında yaşamını yitiren 9 kişi anıldı
        Terör nedeniyle boşalttıkları köye 29 yıl sonra gidip ceviz hasadı yaptılar
        Terör nedeniyle boşalttıkları köye 29 yıl sonra gidip ceviz hasadı yaptılar
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını incele...
        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Çelik, asfalt çalışmalarını incele...
        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi