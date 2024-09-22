Dağcılar Sümbül Mağarası'nı tanıtmak için zorlu yolları aştı

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Sümbül Mağarası'nı tanıtmak için zorlu yolları aşan dağcılar, mağaradaki sarkıt ve dikitleri görüntüledi.

Kent merkezi yakınlarındaki, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın yamacındaki mağara, sarkıt ve dikitleriyle dikkati çekiyor.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD), yaklaşık 500 metre uzunluğunda iki bölümden oluşan mağaranın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenledi.

Dernek binası önünde bir araya gelen 10 dağcı, araçlarla geldikleri Depin bölgesinden tırmanışa geçti.

Gruba rehberlik eden Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç, AA muhabirine, mağaraya ulaşmak için bazı noktalarda tam teknik tırmanış yaptıklarını söyledi.

Dağcılar, mağarada sarkıt ve dikitleri görüntüledi, bazı kısımları ilk kez görme imkanı buldu.

Eğimin fazla olması nedeniyle zaman zaman ip kullanan dağcılar, 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaştıkları mağaranın bazı kısımlarını sürünerek geçti, bazı kısımlarına da metrelerce yüksekten ip yardımıyla inebildi.

Mağarada 200 metre ilerledikten sonra iple iniş yaptıklarını anlatan Ertunç, "O noktadan sonra galeri ikiye ayrılıyor. Birinci galeri dağın eteklerine doğru iniyor ve yaklaşık 300 metre teknik tırmanış gerektiriyor. İkinci galeride ise dağın iç tarafına doğru gidiliyor. Burası da sarkıt ve dikitlerin yoğun olduğu bir yer." dedi.

CİSAD olarak 10 kişilik ekiple güzel bir faaliyet düzenlediklerini, katılımcıların güzel görseller aldığını belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen 6 uzman mağaracıyla buraya gelmiştik. Buradaki yarasaların dışarıda beslendikten sonra tekrar mağaraya girdiğini görmüştük. Yarasaların yoğun yaşadığı mağaraların ağız kısmı geniş oluyor. Yer altında da ayrı bir dünya olduğunu keşfedebiliyorsunuz. Yüzeyde nasıl bir ihtişam varsa yer altında da muhteşem görüntüler var. Mağaranın turizme kandırılması için girişimde bulunduk. Teknik tırmanış gerektiren ve mağarada iple iniş yapılan yerlere merdiven ve elektrik altyapısı yapılmalı. Yurt dışından gelen turistleri de zaman zaman buraya getiriyoruz. Hepsi mağaraya hayran kalıyor. Amacımız kentteki mağaraları turizme kazandırmak ve bu değerlerin kentin kalkınmasına katkı sunmasını sağlamaktır."