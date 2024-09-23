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        Hakkari'de suyun yükselmesiyle köprü altında mahsur kalan oğlakları itfaiye kurtardı

        Hakkari'de Zap Suyu'nun yükselmesi sonucu köprü altında mahsur kalan 4 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:19
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        Hakkari'de suyun yükselmesiyle köprü altında mahsur kalan oğlakları itfaiye kurtardı
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        Hakkari'de Zap Suyu'nun yükselmesi sonucu köprü altında mahsur kalan 4 oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari-Çukurca kara yolu Aşağı Akkaya mevkisinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

        Suyun debisinin yükselmesi sonucu 4 oğlak köprü altında mahsur kaldı.

        Köylülerin durumu bildirmesi üzerine Hakkari ve Çukurca belediyelerinden bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ip yardımıyla hayvanları kurtardı.

        Köy sakinleri, itfaiye ve jandarma ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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