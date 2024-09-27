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        Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı yapıldı

        Hakkari'de 2024-2025 yılı "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:50
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        Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı yapıldı
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        Hakkari'de 2024-2025 yılı "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmeleri ve eğitimlerini huzur içinde sürdürebilmelerine ilişkin güvenlik tedbirleri ele alındı.

        Toplantıya katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca kente yaklaşık 1800 öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

        Eğitim konusunda tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Çelik, kentte 400 ve üzerinde puan olan öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade etti.

        Çocukların sağlığını ve güvenliğini her şeyin üstünde tuttuklarını belirten Çelik, bunun için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da eğitimdeki çalışmalar hakkında slayt eşliğinde sunum yaptı.

        Çelik'in katılımcıların taleplerini dinlediği toplantıya Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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