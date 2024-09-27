Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı yapıldı

Hakkari'de 2024-2025 yılı "Okul Sağlığı ve Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen toplantıda öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmeleri ve eğitimlerini huzur içinde sürdürebilmelerine ilişkin güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıya katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca kente yaklaşık 1800 öğretmen atamasının yapılacağını söyledi.

Eğitim konusunda tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Çelik, kentte 400 ve üzerinde puan olan öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade etti.