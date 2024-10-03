Hakkari'de düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası tamamlandı

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, iki takıma kupa ve madalyalarını verdi.

Merzan Futbol Sahası'ndaki final müsabakasında Cezaevi Müdürlüğü futbol takımını 4-1 mağlup eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen turnuvaya kamu kurumlarında görevli 480 personelden oluşan 24 takım katıldı.

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