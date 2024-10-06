Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Hakkari'de İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü saldırıların protesto edilmesi ve Filistin ile Lübnan'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü saldırıların protesto edilmesi ve Filistin ile Lübnan'a destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında Ulu Cami önünde bir araya gelen kent sakinleri, eski belediye binası önüne kadar yürüdü.

        Katılımcıların attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği yürüyüşün ardından Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş dua etti.

        HAKDA Platformu Sözcüsü Nihat Gür, katılımcılar adına yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de 365 günden bu yana yaptığı soykırıma karşı dünyanın kör, sağır ve suskun olduğunu söyledi.

        Dünyanın bu suskunluğunun çoğunluğu çocuk 42 binden fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayan İsrail'i cesaretlendirdiğini belirten Gür, şunları kaydetti:

        "Batı'yı arkasına alan İsrail, bütün bölgeyi ateşe vermeye başladı. Geçen yıl Gazze'de başlayan vahşet ve soykırım bugün Lübnan ve Yemen'e de sıçramış durumda. Bugün Hakkari meydanında, Filistin halkının haklı mücadelesine ve direnişine destek olmak, Gazze'den sonra Lübnan'a sıçrayan, Yemen'i de hedef alan bu alçakça işgale, katliam ve soykırıma 'dur' demek için bir aradayız. İnsanlık şerefinin, iman gücünün bu katil sürüsüne karşı mutlak galip geleceğine inanıyoruz. Soykırım destekçisi markalara boykotu derinleştirerek ve yaygınlaştırarak siyonizme kan pompalayan damarları kesmeliyiz. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar şeytani siyonist işgalin yeni bir evresini göstermektedir. Gazze'deki direniş, insanlığın, İslam'ın, ve bizim onurumuzdur. Gazze'de evleri, toprakları, özgürlükleri, inançları için direnenlere selam olsun. İnsanlığın sancağı yere düşmesin. Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi tüm yüreğimiz ve dualarımızla selamlıyoruz."

        Yürüyüşe AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Van, Hakkari ve Bitlis'te çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Van, Hakkari ve Bitlis'te çocuklar Filistin'e destek için resim çizdi
        Hakkari'de İUP kapsamında çalışacak 570 kişi için kura çekildi
        Hakkari'de İUP kapsamında çalışacak 570 kişi için kura çekildi
        Yüksekova Kadın Futbol Takımı süper lige hazırlanıyor
        Yüksekova Kadın Futbol Takımı süper lige hazırlanıyor
        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş köyleri ziyaret etti
        Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş köyleri ziyaret etti
        Hakkari Üniversitesi ile Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı arasında prot...
        Hakkari Üniversitesi ile Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı arasında prot...
        Yüksekova'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralan...
        Yüksekova'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralan...