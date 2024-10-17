Hakkari 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Şemdinligücü Spor, belediye bünyesine alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fahri Şakar, ismi Şemdinli Belediyespor olarak değiştirilen takımın yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

İlçede sporun gelişmesi için gençlerin yanlarında olacaklarını belirten Şakar, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda tüm spor dalları ile gençlerimizle daha güzel aktivitelerle şehrimize güzellikler katacağız. Şemdinligücü Spor Kulübü Başkanı Kasım Çiftçi'ye ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Artık biriz, beraberiz ve Şemdinli'mizi daha güçlü bir spor ilçesi olma yolunda temsil etmeye hazırız."