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        Hakkari'de elma hasadı başladı

        Hakkari'deTarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan bahçelerde elma hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:47
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        Hakkari'de elma hasadı başladı
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        Hakkari'deTarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan bahçelerde elma hasadına başlandı.

        Tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kentte, meyveciliğin geliştirilmesine yönelik desteklerle elma yetiştiriciliği de önem kazandı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen desteklerle elma bahçeleri oluşturan çiftçiler, yetiştirdikleri meyveleri komisyonculara, manav ve marketlere satarak gelir elde ediyor.

        Oluşturduğu bahcede hasada başlayan çiftçilerden Mehmet Uğurlu, verimin bu yıl iyi olduğunu söyledi.

        Hakkari elmasının çok lezzetli ve fiyat olarak uygun olduğunu belirten Uğurlu, "Elma verimi güzel ama piyasası çok durgun. Hakkari elmasını herkese tavsiye ediyorum. Zamanımızın büyük bir bölümünü bahçede geçiriyoruz. İlaçlaması, sulamasıyla ilgileniyoruz." dedi.

        Eşraf Özgür ise 45 yıldır üreticilik yaptığını ifade ederek, "Elma bahçesini 1980'de kurdum. O zaman burada pek az meyve bahçesi vardı. Daha sonra herkes bahçe oluşturmaya başladı. Bahçemde dört çeşit elma var. Vatandaşlardan ürettiğimiz ürünleri almalarını istiyoruz. Bu sayede, bu işle uğraşan kişiler hiç olmasa alın terinin karşılığını bulsun." diye konuştu.

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