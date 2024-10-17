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        Derecik'te köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezince yürütülen "Köyümüzün Parlayan Yıldızları" projesi kapsamında köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:48
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        Derecik'te köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezince yürütülen "Köyümüzün Parlayan Yıldızları" projesi kapsamında köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor.

        Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçedeki çocukların bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve başarılı olanların ödüllendirilmesi amacıyla uygulanan proje devam ediyor.

        Merkez bünyesinde görevli personel ile gönüllü gençler, köy okullarını ziyaret ederek yaptıkları etkinliklerle çocukların yeteneklerini sergilemesini sağlıyor.

        Etkinliklerde başarılı olan öğrencilere ayakkabı, forma, kitap seti, kıyafet ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor.

        Bu kapsamda 10 köyde kültür ve sanat alanında düzenlenen etkinliklerde en başarılı öğrenci olan Ağaçlı Köyü İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Maşite Vural'a ayakkabı, mont ve kazak hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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