Derecik'te köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezince yürütülen "Köyümüzün Parlayan Yıldızları" projesi kapsamında köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor.

Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, ilçedeki çocukların bilim, spor, kültür ve sanat alanlarında yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve başarılı olanların ödüllendirilmesi amacıyla uygulanan proje devam ediyor.

Merkez bünyesinde görevli personel ile gönüllü gençler, köy okullarını ziyaret ederek yaptıkları etkinliklerle çocukların yeteneklerini sergilemesini sağlıyor.