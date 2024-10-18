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        Hakkari'de "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü memur 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:17
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        Hakkari'de "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü memur 5 kişi tutuklandı.

        Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü ve başka adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü memur 5 kişi "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı.

        Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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