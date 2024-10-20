Hakkari Üniversitesi'nin "Bilim Şenliği" etkinliği başladı

Konuşmaların ardından "Optik Fiber Teknolojisi ve Uygulamaları" ile "Manyetik Soğutma Teknolojisi" konularında konferans verildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş de projeyle kentte bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılmasını amaçladıklarını aktardı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlik ile kentte bilim ve teknolojiye ilginin artırılması ve öğrencilerin yaratıcılıklarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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