Hakkari'de okullar için kitap kampanyası başlatıldı

Türk Eğitim-Sen Hakkari Şubesi, "Şehitlerimizin Adı Yaşasın, Kütüphanesiz Okul Kalmasın" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlattı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Şükrü Gürses, şehitlerin adını yaşatmak ve eğitime katkı sağlamak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Kitap bağış kampanyasına destek beklediklerini belirten Gürses, "Şehitlerimizin emanet bıraktığı bu memlekete sahip çıkmanın ilk şartı eğitimden geçer. Bir milletin gelişmesinin ve muasır medeniyetler seviyesine erişmesinin yegane temeli eğitimdir. Bu hususta düzenlediğimiz kampanyamızda aziz şehitlerimizi yad ediyor ve geleceğimizin emanetçilerine kitap konusunda destek oluyoruz." dedi.