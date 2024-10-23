Hakkari'de düzenlenen "Bilim Şenliği" sona erdi

"3 bin öğrenciye ulaştığımızı düşünüyoruz. Şenlikte öğrenciler hocalarımızla iletişime geçti. Yetenekli öğrencileri keşfettik. Amacımız buydu. Tüm öğrencilerimiz etkin bir şekilde bilim şenliğinde yer aldı. Bundan sonra daha fazla öğrenciye ulaşabileceğinizi düşünüyorum."

Çeşitli gösteriler ve atölyelerle bilimsel çalışmaların sergilendiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

Etkinlik kapsamında Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde 30'u aşkın atölye ve sergiler açıldı, planetaryum gösterisi ile bilimsel etkinlikler yapıldı.

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