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        Hakkari'de düzenlenen "Bilim Şenliği" sona erdi

        Hakkari Üniversitesince düzenlenen, birçok okuldan öğrencilerin bilimsel etkinliklerle buluşturulduğu "Bilim Şenliği" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:15
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        Hakkari'de düzenlenen "Bilim Şenliği" sona erdi
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        Hakkari Üniversitesince düzenlenen, birçok okuldan öğrencilerin bilimsel etkinliklerle buluşturulduğu "Bilim Şenliği" sona erdi.

        Etkinlik kapsamında Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde 30'u aşkın atölye ve sergiler açıldı, planetaryum gösterisi ile bilimsel etkinlikler yapıldı.

        Farklı okullardan gelen anaokul, ilkokul ve lise öğrencileri atölyelere katıldı, çalışmaları yakından görme imkanı buldu.

        Projenin yürütücüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan, 3 gün süren etkinliğe öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Çeşitli gösteriler ve atölyelerle bilimsel çalışmaların sergilendiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "3 bin öğrenciye ulaştığımızı düşünüyoruz. Şenlikte öğrenciler hocalarımızla iletişime geçti. Yetenekli öğrencileri keşfettik. Amacımız buydu. Tüm öğrencilerimiz etkin bir şekilde bilim şenliğinde yer aldı. Bundan sonra daha fazla öğrenciye ulaşabileceğinizi düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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