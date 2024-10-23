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        Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

        Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 184 sıra numarasıyla hizmet alan müşterilere pul serisi ve hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:36
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        Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi
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        Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 184 sıra numarasıyla hizmet alan müşterilere pul serisi ve hediyeler verildi.

        Hakkari'de PTT Şubesi'ne giden İrem Ermağan'a PTT Hakkari Başmüdürü Şeyhmus Alptekin tarafından pul serisi hediye edildi.

        Ermağan, Alptekin ve personele teşekkür etti, görevlerinde başarı diledi.

        Bitlis'te de PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, işlem yapmak için hizmet binasına gelen 184. kişiye pul serisi ve hediyeler takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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