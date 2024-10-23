Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. müşterisine hediye verildi

Bitlis'te de PTT Başmüdürü Abdulkadir Bedir, işlem yapmak için hizmet binasına gelen 184. kişiye pul serisi ve hediyeler takdim etti.

Ermağan, Alptekin ve personele teşekkür etti, görevlerinde başarı diledi.

Hakkari ve Bitlis'te PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 184 sıra numarasıyla hizmet alan müşterilere pul serisi ve hediyeler verildi.

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