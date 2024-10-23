Hakkari'de kardan kapanan köy yolları açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
İlçede etkili olan kar, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamasına yol açtı.
İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
İran sınırındaki Çobanpınar bölgesine giden ekipler, kapanan köy ve mezraların yolunu 2 saatlik çalışma sonucunda açtı.
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