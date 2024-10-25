Irak sınırındaki Derecik Devlet Hastanesinde yatırımlarla hizmet çıtası yükseliyor

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Derecik ilçesindeki devlet hastanesinde yeni polikliniklerin açılması ve hastanenin son teknoloji cihazlara kavuşmasıyla hizmet kalitesi de arttı.

Irak sınırında bulunan ve 2018'de ilçe statüsüne kavuşan Derecik'te, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması konusunda önemli gelişmeler kaydedildi.

İlçede 2017'de hizmete açılmasıyla yöre sakinlerinin yerinde sağlık hizmetine kavuştuğu devlet hastanesinde, ameliyathane ve yoğun bakım sayısı 2'ye çıkarıldı, 2 yeni poliklinik açıldı.

Acil servis, laboratuvar ve diş bölümleri de bulunan, evde bakım ve sağlıklı yaşam hizmetlerinin de sunulduğu hastanede, son dönemlerdeki atamalarla doktor sayısı 25'e çıktı. Yeni teknolojik cihazlarla donatılan hastanede görev yapan 12'si uzman, 1'i diş hekimi olan doktorlar, diğer sağlık çalışanlarıyla, hastaları sağlıklarına kavuşturmak için çaba sarf ediyor. Birçok branş için daha önce kent merkezi, çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalan yöre sakinleri de yapılan yeni atamalar ve alınan cihazlar sayesinde yerinde tedavi imkanı buluyor.

- "Hastalarımız geçmiş yıllarda çok zorlu dönemler yaşadı" Hastane başhekimi Acil Tıp Uzmanı Emine Karesioğlu, AA muhabirine, 30 yataklı hastanenin, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakıma sahip olduğunu söyledi. İlçede daha önce hastane olmadığı için hastaların sağlık hizmetine kavuşmakta zorluk yaşadığını belirten Karesioğlu, şunları kaydetti: "Şimdi, çoğu hastamızı sevk etmeden tedavilerini uzman kadromuzla hastanemizde gerçekleştirebiliyoruz. Hastanemiz 12 uzman ve 12 pratisyen doktor kadrosuna sahip. Sınırın sıfır noktasında vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize sağlık hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz. Hastalarımız geçmiş yıllarda çok zorlu dönemler yaşadı ama şu an onlara uzman kadromuzla anında müdahale etmekteyiz. İleri tetkik ve acil durum gerektiren durumlarda da en kısa sürede hava yolu ya da kara yoluyla sevklerini gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde birçok hastamızın sağlığına kavuşmasına vesile olduk."

- "Bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarını almalarını sağlamaya çalışıyoruz" Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Hande Yeşil Çetinkaya ise ilçede hastalara şifa olmaya çalıştıklarını ifade etti. Hastanede normal ve sezaryen doğumlarını yaptıklarını anlatan Çetinkaya, "Hastane kurulmadan önce evde doğumlar çok fazlaydı. Kaybedilen bebekler ve annelerin sayısı azımsanacak düzeyde değildi. Göreve başladıktan sonra hastalardan çok farklı hikayeler duyuyoruz. Bundan sonra gebe hastalarımızın böyle sıkıntılar yaşamaması için elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına almalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hastane Müdürü Gazi Elikırık da hastane için yeni tıbbi cihazlar temin ettiklerini dile getirerek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara'ya teşekkür etti. - "Hastalarımız yolda vefat ediyordu" Doğum için hastaneye başvuran Naziye Kaya, daha önce doğum için Van, Hakkari ya da Yüksekova'ya sevk edildiklerini belirterek, "Bizim için çok zordu. Yollar çok kötüydü. Emeği geçen herkese bu hizmeti sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.