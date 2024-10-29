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        Hakkari'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

        Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla, 101 metre uzunluğunda bayrağın taşındığı kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 22:19 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:42
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        Hakkari'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi
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        Hakkari'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla, 101 metre uzunluğunda bayrağın taşındığı kortej yürüyüşü yapıldı.

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğretmenevinde resepsiyon düzenlendi.

        Davetlileri kapıda karşılayan, bayramlarını kutlayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet'in milleti bir arada tutan, yarınlara güç veren enerjinin adı olduğunu söyledi.

        Vali Çelik, "Cumhuriyet Bayramı en kapsamlı bayramımız. Sizlerin, bizlerin hep beraber halaylara durduğumuz gibi ülkedeki toplumun bir araya gelmesi, yan yana durması ve geleceği inşa etme kararlığında olduğu yönetim biçimi tam da Cumhuriyet'i kastediyor. Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, huzur diliyorum." diye konuştu.

        Pasta kesiminin ardından Çelik, davetlilerle sohbet etti.

        Çelik, resepsiyonun ardından Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç ile öğretmenevi önünde başlayan kortej yürüyüşüne katıldı.

        Bando takımının öncülük ettiği ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 101 metrelik Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte katılımcılar, ellerinde bayraklarla Çevre Yolu'ndan Valilik önüne kadar yürüdü.

        Havai fişek gösterisiyle son bulan programa, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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