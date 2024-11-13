Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek

SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla kış turizminde Hakkari'nin adını duyuran Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilmesi için çalışma yürütülüyor.

Türkiye'de karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezin standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki sene Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle, dörtlü telesiyejin çıktığı son nokta olan 2 bin 900 rakımlı zirveye inşa edilen kafede çalışmalar tamamlandı.

Yeni sezonda hizmet vermeye başlayacak kafede ziyaretçiler, eşsiz manzaranın izlenebildiği alanda keyifli zaman geçirme imkanı bulacak. Sezon öncesi başlatılan bakım, onarım çalışmalarının sürdüğü kayak merkezinde gece kayağının da yapılabilmesi için yürüme bandının bulunduğu 1. etaba 17 metre yüksekliğinde 21 aydınlatma direği yerleştirildi.

Direklere elektrik tesisatı çekilmesi çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planlıyor. Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, kayak merkezini her geçen yıl büyütmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Merkezin kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Yıldırım, "Kış turizminin güçlendirilip uzun süreye yayılması, merkezimizde ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması için çaba sarf ediyoruz. Merkeze gelen kayakseverlerin gece kayağı da yapması için bu sene ışıklandırma çalışması yürütüyoruz. Bu sayede insanlar sadece mesai saatlerinde ya da gündüz değil, mesaiden sonra da geç saatlere kadar kayak yapma imkanına sahip olacak." diye konuştu.

- "Daha çok organizasyona ev sahipliği yapacak" Pistlerin düzenlenmesi ve mekanik sistemlerin bakım, onarımlarının yapılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Türkiye'de sezonu en erken açan ve en geç kapatan Merga Bütan Kayak Merkezi, bu yıl itibarıyla daha çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı zaman sezonu açacağız. Zirveye inşa edilen kafenin yapımı tamamlandı. Bundan sonra ziyaretçilerimiz, soğuk kış şartlarında hemen ısınabilecekleri, kahve içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir ortama sahip olacak. Bu sene orada hizmet vermeye başlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğimizin yaptığı yatırımlarla daha çok kişiye hitap etmeyi, standartları yükseltmeyi hedefliyoruz."