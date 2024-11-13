Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla kış turizminde Hakkari'nin adını duyuran Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla kış turizminde Hakkari'nin adını duyuran Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilmesi için çalışma yürütülüyor.

        Türkiye'de karın yerde kalma süresinin en fazla olduğu illerden Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

        Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki merkezin standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki sene Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle, dörtlü telesiyejin çıktığı son nokta olan 2 bin 900 rakımlı zirveye inşa edilen kafede çalışmalar tamamlandı.

        Yeni sezonda hizmet vermeye başlayacak kafede ziyaretçiler, eşsiz manzaranın izlenebildiği alanda keyifli zaman geçirme imkanı bulacak.

        Sezon öncesi başlatılan bakım, onarım çalışmalarının sürdüğü kayak merkezinde gece kayağının da yapılabilmesi için yürüme bandının bulunduğu 1. etaba 17 metre yüksekliğinde 21 aydınlatma direği yerleştirildi.

        Direklere elektrik tesisatı çekilmesi çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

        Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, kayak merkezini her geçen yıl büyütmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Merkezin kış turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Yıldırım, "Kış turizminin güçlendirilip uzun süreye yayılması, merkezimizde ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılması için çaba sarf ediyoruz. Merkeze gelen kayakseverlerin gece kayağı da yapması için bu sene ışıklandırma çalışması yürütüyoruz. Bu sayede insanlar sadece mesai saatlerinde ya da gündüz değil, mesaiden sonra da geç saatlere kadar kayak yapma imkanına sahip olacak." diye konuştu.

        - "Daha çok organizasyona ev sahipliği yapacak"

        Pistlerin düzenlenmesi ve mekanik sistemlerin bakım, onarımlarının yapılması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de sezonu en erken açan ve en geç kapatan Merga Bütan Kayak Merkezi, bu yıl itibarıyla daha çok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı zaman sezonu açacağız. Zirveye inşa edilen kafenin yapımı tamamlandı. Bundan sonra ziyaretçilerimiz, soğuk kış şartlarında hemen ısınabilecekleri, kahve içebilecekleri, yemek yiyebilecekleri bir ortama sahip olacak. Bu sene orada hizmet vermeye başlayacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğimizin yaptığı yatırımlarla daha çok kişiye hitap etmeyi, standartları yükseltmeyi hedefliyoruz."

        Merkezdeki otelin de hizmette olduğunu anımsatan Yıldırım, kayak merkezinin yazın da farklı illerden gelen doğa sporları tutkunlarına hizmet vereceğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası

        Benzer Haberler

        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...
        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...
        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
        Yüksekova'da 20 ton yonca ve korunga tohumu dağıtıldı
        Yüksekova'da yoğun sis
        Yüksekova'da yoğun sis
        Yüksekova'da 300 fidan toprakla buluşturuldu
        Yüksekova'da 300 fidan toprakla buluşturuldu
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Yüksekova'da depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı
        Yüksekova'da depreme dayanıksız binanın yıkımına başlandı