Hakkari'de arıcılar, iple sarkarak indikleri yamaçta kaya balı hasadı yaptı

İlçeye bağlı Kavaklı köyüne giden arıcılar, saatlerce süren tırmanışın ardından kovanlardan kaçan arıların yaptığı yuvaları tespit etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, arıların yuva yaptığı dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip yardımıyla sarkarak bal topladı.

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