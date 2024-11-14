Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de arıcılar, iple sarkarak indikleri yamaçta kaya balı hasadı yaptı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, arıların yuva yaptığı dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip yardımıyla sarkarak bal topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de arıcılar, iple sarkarak indikleri yamaçta kaya balı hasadı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir grup arıcı, arıların yuva yaptığı dik yamaçlardaki kaya oyuklarına ip yardımıyla sarkarak bal topladı.

        İlçeye bağlı Kavaklı köyüne giden arıcılar, saatlerce süren tırmanışın ardından kovanlardan kaçan arıların yaptığı yuvaları tespit etti.

        Metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda bulunan yuvalara ip yardımıyla sarkan, bazılarına merdiven yardımıyla ulaşan arıcılar, petekleri bulunduğu yerden çıkardı.

        Kaya balının zorlu hasadı, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        Şengül hemşireyi hayattan koparan kaza: Kaldırımda yürürken otomobil ezdi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de düzenlenen Gençlik Kampı başladı
        Hakkari'de düzenlenen Gençlik Kampı başladı
        "Endüstriyel dağcılar" Hakkari'de tehlike oluşturan kayalar için devrede
        "Endüstriyel dağcılar" Hakkari'de tehlike oluşturan kayalar için devrede
        4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat Dağları'nda donan göl ve şelale görüntülendi
        4 bin 135 rakımlı Cilo- Sat Dağları'nda donan göl ve şelale görüntülendi
        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerler için ge...
        Denizlili "Elmacı Dede" yetiştirdiği elmaları Hakkari'deki askerler için ge...
        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek
        Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gece de kayak yapılabilecek
        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...
        Hobi amaçlı 10 tavuk aldı, 3 yılda hayvan sayısını bine çıkarıp organik yum...