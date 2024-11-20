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        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi

        Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:53
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        Eski Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 9 yıl hapis cezası verildi
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        Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın, Hakkari Valiliğinin yasaklama kararına rağmen 3 Şubat'ta düzenlenen yürüyüşe ilişkin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

        Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akış, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı, avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan Akış, önceki ifadelerini yinelediğini belirtti.

        Suçlamaları kabul etmeyen ve beraat talebinde bulunan Akış, "Bahse konu yürüyüş, parti kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Benim bu organizasyonun hazırlanmasında bir rolüm yoktur. Konuşmamda barış ve kardeşlik gibi hususlardan bahsediyorum. Eleştiri hakkımı kullandım." dedi.

        Sanık avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, Akış'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 9 yıl hapis cezası verdi.

        İçişleri Bakanlığınca 3 Haziran'da Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Van'da gözaltına alınan Mehmet Sıddık Akış, 5 Haziran'da Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı başka bir davada, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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