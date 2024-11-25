Şemdinli balı 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde tanıtıldı

Şemdinli'nin yüksek rakımlı yaylalarında üretilen bal, Muğla'da düzenlenen 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi'nde tanıtıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Kaymakamlık ve Şemdinli Belediyesi'nin destekleri ile Şemdinli balının tanıtımı amacıyla kongreye katılım sağlandı.