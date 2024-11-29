Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da restorasyonu tamamlanan taş evler hizmete sunuldu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan taş evler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da restorasyonu tamamlanan taş evler hizmete sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan taş evler ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki taş evlerde Valilik, Çukurca Belediyesi ve Doğu Anadolu Ajansı Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) işbirliğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Vatandaşın hizmetine sunulan evlerin açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentlerin bazı değerlerinin ve karakteristik özelliklerinin olduğunu söyledi.

        Taş evlerin de ilçeyi tanımlamak için geçmişin ruhunu yansıtan bu yapılardan olduğu belirten Çelik, "Bunların restore edilmesi, ayağa kaldırılması, emek sarf edilmesi de çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci etabın da en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum." dedi.

        Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ve DAKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Emin Çakay da birer konuşma yaptı.

        Ardından katılımcılar, butik otel, Gençlik ve Kültür Evi, Çukurca Müzesi ile Dengbej Evi olarak kullanılan taş evleri gezdi.

        Açılışa Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu ve kurum amirleri katıldı.

        Daha sonra Çukurca Devlet Hastanesini ziyaret eden, muhtarlar ve ilçe sakinleriyle bir araya gelen Çelik, etüt merkezinin açılışını yaptı, 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        Bayraktar: Rusya'dan gaz akışını etkileyecek karara karşıyız
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        'Parada Sahtecilik” açıklaması'
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        Dışişleri'nden Suriye açıklaması
        "En zor günler geride kaldı"
        "En zor günler geride kaldı"
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Narin cinayetini örtbas soruşturması!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        Sahte içkiden 7 can kaybı!
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        29 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Halep'te neler oluyor?
        Halep'te neler oluyor?
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Ev hapsi kalktı, balığa çıktı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”

        Benzer Haberler

        Çukurca'da 400 yıllık tarihi 7 kale evinden 3'ü hizmete açıldı
        Çukurca'da 400 yıllık tarihi 7 kale evinden 3'ü hizmete açıldı
        Hakkari'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Hakkari'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatır...
        Hakkarili şehit ailesi, eşyalarıyla düzenledikleri odada evlatlarının hatır...
        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu
        Hakkari Müftülüğü çalışanları, cami için nakdi yardımda bulundu
        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de çiftçilere tohum desteği sağlandı
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi
        Hakkari'de Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi