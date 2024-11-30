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        Hakkari'de sporcular, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yaptı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde atletizm kursu sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:17
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        Hakkari'de sporcular, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yaptı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde atletizm kursu sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda yaptı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3 kilometresi asfaltlandı, 8 kilometrelik kısmı da onarıldı.

        Ekipler, yapımını tamamladıkları yolu vatandaşların hizmetine sundu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursuna katılan 100 sporcu, yeni asfaltlanan yolda antrenman yaptı.

        Sporcuların antrenmanını izleyen Kaymakam Mustafa Akın, sıcak asfaltın döküldüğü yolu sporcularla beraber en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

        Geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini belirten Akın, "Bugün İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanan ve yenilenen Armutdüzü ve Kolbaşı köylerine giden yolu genç sporcularımızın antrenmanı için değerlendirdik. Atletizm kursuna katılan gençlerimiz bu yolda antrenman yaptı. Gençlerimizin ülkemizin atletizm şampiyonları olacağına inanıyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Sporculardan Delila Töregün de "İki yıldır atletizmle uğraşıyorum. Bu yol antrenman yapmamız için çok iyi olmuş. Artık burada antrenman yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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