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        Hakkarili genç girişimci yılda 2 ton mantar üretiyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yılda 2 ton ürün elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:46
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        Hakkarili genç girişimci yılda 2 ton mantar üretiyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yılda 2 ton ürün elde ediyor.

        İki yıl önce sosyal medyadan izlediği videodan sonra istiridye mantarı üreticiliğine karar veren 37 yaşındaki Han, evinin bir bölümünde deneme amacıyla mantar üretimine başladı.

        Yüksek verim alan ve bu işi profesyonelce yaparak daha fazla kazanç sağlamak isteyen Han, İstanbul'da 6 ay "mantar yetiştiriciliği kursu"nda eğitim gördü.

        İlk önce evinin üst kısmında daha sonra sebze halinde kiraladığı iş yerinde yılda 2 ton mantar üreten Han, yetiştirdiği mantarları marketlere satıyor.

        Han, AA muhabirine, üretime deneme amaçlı 7 torbayla başladığını söyledi.

        Mantar üretiminde söz sahibi olmak istediğini belirten Han, şunları kaydetti:

        "Sonuçlar güzel olunca bu işin kursunu almak için İstanbul'a gittim. 6 aylık kurs sonunda sertifikamı aldım. Sonra evimin üst katında yaklaşık 30 metrekarelik alanda üretime başladım. İlk bir tonla üretim yapmaya başladım. Bir ton hasattan yaklaşık 100 kilo ürün aldım. İlk başta eş, dost ve akrabaya dağıttım. Geri dönüşler güzel olunca işimi büyütmeye karar verdim. Kapasitemizi arttırdık. Şimdi bir dükkanda işimi yapıyorum. Paketlediğim mantarları marketlere kilosunu 200 liradan satıyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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