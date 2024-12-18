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        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı

        Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:41
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        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
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        Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 120 kişi için kura programı düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programda, işe alınacaklar noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

        Programa Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, İŞKUR personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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