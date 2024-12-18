Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 120 kişi için kura programı düzenlendi.

Hakkari'de İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

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