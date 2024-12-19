Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Bölgeye giden ekipler, tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolu bir gün süren çalışmayla ulaşıma açtı.

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

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