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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:20
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        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kardan kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerce açıldı.

        İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Tekeli köyü sınırlarındaki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, tipinin de etkisiyle kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2 metreyi bulduğu yolu bir gün süren çalışmayla ulaşıma açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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