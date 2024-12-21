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        Yüksekova'da kar etkili oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:38
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        Yüksekova'da kar etkili oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu.

        Gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

        Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

        Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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