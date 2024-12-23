Yüksekova'da göç etmeyen leylekler karlı arazide görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

İran ve Irak'a sınır bölgede yer alan ve kuşların göç yolları üzerinde bulunan Yüksekova'daki Nehil Sazlığı, yılın her döneminde birçok türden kuşa ev sahipliği yapıyor.

İlkbaharda sazlığa gelen bazı leylekler, olumsuz hava koşulları ve soğuk havaya rağmen göç etmedi.