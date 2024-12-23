Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da göç etmeyen leylekler karlı arazide görüntülendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da göç etmeyen leylekler karlı arazide görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl göç etmeyen bazı leylekler, karlı kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        İran ve Irak'a sınır bölgede yer alan ve kuşların göç yolları üzerinde bulunan Yüksekova'daki Nehil Sazlığı, yılın her döneminde birçok türden kuşa ev sahipliği yapıyor.

        İlkbaharda sazlığa gelen bazı leylekler, olumsuz hava koşulları ve soğuk havaya rağmen göç etmedi.

        Kamışlı köyü yakınındaki karla kaplı alanda 5 leyleğin yiyecek aradığı anlar objektife yansıdı.

        Sulak alanların yüzeyinin buzla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük yaşayan leylekler, bir süre bölgede gezindikten sonra yuvalarına döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Suç makinaları yakalandı! 3 hırsızın 140 suç kaydı
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Esad'ın ordusundan kalanlar yeni yönetime silahlarını teslim ediyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Sakarya Kadın Takımı'nı 6-1 yend...
        Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Sakarya Kadın Takımı'nı 6-1 yend...
        Kuraşta dünya üçüncüsü olan Hakkarili sporcu, başarılarıyla göz dolduruyor
        Kuraşta dünya üçüncüsü olan Hakkarili sporcu, başarılarıyla göz dolduruyor
        Yüksekova'ya kar yağdı, kayakçılar yarışlar için çalışmalara başladı
        Yüksekova'ya kar yağdı, kayakçılar yarışlar için çalışmalara başladı
        Hakkari'de milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, çalışmalarını...
        Hakkari'de milli takıma girme hayali kuran kayak sporcuları, çalışmalarını...
        Hakkari'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Hakkari'de "Gençlik Politika Belgesi Vizyonu Çalıştayı" düzenlendi
        Yüksekova'da kar etkili oldu
        Yüksekova'da kar etkili oldu