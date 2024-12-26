Hakkari'de "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi düzenlendi

Asil'in yazdığı kitapları imzalayarak katılımcılara hediye ettiği söyleşiye akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Dil ve Edebiyat Topluluğunca merkezi derslikler binasındaki Abdurrahim Zapsu Konferans Salonu'nda, topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fecri Yavi'nin moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil, çocuk edebiyatının dünü, bugünü ve yarını hakkında yazılan örnek kitapları anlattı.

Hakkari Üniversitesi tarafından "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi yapıldı.

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