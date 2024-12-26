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        Hakkari'de "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi düzenlendi

        Hakkari Üniversitesi tarafından "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:42
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        Hakkari'de "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi düzenlendi
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        Hakkari Üniversitesi tarafından "Yetişkinler neden çocuk kitapları okumalılar" konulu söyleşi yapıldı.

        Dil ve Edebiyat Topluluğunca merkezi derslikler binasındaki Abdurrahim Zapsu Konferans Salonu'nda, topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fecri Yavi'nin moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil, çocuk edebiyatının dünü, bugünü ve yarını hakkında yazılan örnek kitapları anlattı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, programın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Asil'in yazdığı kitapları imzalayarak katılımcılara hediye ettiği söyleşiye akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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