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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, kentteki hizmetleri değerlendirdi

        AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kentte yapılan hizmetleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:54
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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, kentteki hizmetleri değerlendirdi
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        AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, kentte yapılan hizmetleri ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

        Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Kaya, 7 Aralık'ta yapılan kongrede delegelerin teveccühüyle güven tazelediklerini söyledi.

        Kentte huzur ve kardeşlik iklimini daha güçlendirmek için çaba sarf edeceklerini belirten Kaya, "Biz Hakkari'de biriz, beraberiz, kardeşiz. Ankara'ya her gittiğimizde bütün insanlarımızın talepleri için gidiyoruz. Ziyaret ettiğimiz her bakanlıktan elimiz dolu döndük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde yatırımlara ilişkin taleplerimizi ilettik. Martta kent genelinde 11 spor tesisinin temeli atılacak. Bunların projesi hazır." dedi.

        Kent tarihinde ilk kez açık kalp ameliyatlarının yapılmasının bölge için müjde mahiyetinde olduğunu dile getiren Kaya, ameliyat edilen iki hastanın da durumunun iyi olduğunu kaydetti.

        Sağlık alanındaki gelişmenin devam edeceğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

        "Kent merkezi ve Yüksekova'da 100 yataklı hastanelerin inşaatlarına başlanmıştır. Adliye binamızın ihalesi yapıldı. Eski valiliğin olduğu yerde temeli atılacak. Yüksekova'daki Yeniköprü Tüneli'ni de yakın zamanda açacağız. Bu tüneller sayesinde bölgedeki ulaşım daha güvenli olacak. Tünelin iki tarafında kalan köy bağlantı yolları için de geçici bir çözüm geliştirildi. Tünelin çıkışında yeni kavşak yapılacak. Hakkari'de yapılacak baraj da oldukça önem arz ediyor. Buna ilişkin proje ve çalışmalar devam ediyor."

        Yüksekova'da 6 bin hektarlık tarım alanın suya kavuşması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindiğini anlatan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Kentte tehlike arz eden evlerin yerine güçlü binalar yapmamız lazım. Buna ilişkin koyduğumuz irade şudur, biz bu şehre sahip çıkacağız. Bu şehri adım adım ihya edeceğiz. Enflasyon adım adım geriye, ekonomi iyiye gitmektedir. En zorlu günleri geride bıraktık. Biz bu güçlü teşkilatla çok büyük başarılar elde ettiysek, 2028 ve 2029'daki seçimlerde de yine birinci olmayı başaracağız. Hakkari, AK Parti'nin kalesi olacaktır. Buna inandığım için söylüyorum."

        Toplantıya partinin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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