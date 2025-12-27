Hakkari'de kar nedeniyle 72 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

