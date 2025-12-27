Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 423 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle 206 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş ilçesinde güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması başlattı.

- Hakkari

Kent merkezinde sabaha karşı başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova ilçesinde de kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

İpekyolu Caddesi'nde sürücüler, kar nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

- Bitlis ve Muş

Bitlis merkez ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 180 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü kaydetti.

Belediye ve karayolları ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürüttü, vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hizan'da da günlerdir etkili olan soğuk hava, gece yerini kara bıraktı.