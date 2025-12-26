Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

Jandarma, puhuyu tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ait garaj bölgesinde yaralı puhu bulundu.

