        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı

        Hakkari'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:01 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:01
        Hakkari'de jandarmanın bulduğu yaralı puhu tedaviye alındı
        Hakkari'de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı Yüksekova Efeler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ait garaj bölgesinde yaralı puhu bulundu.

        Jandarma, puhuyu tedavisinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

