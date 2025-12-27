Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Hakkari'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 23:49 Güncelleme: 27.12.2025 - 23:49
        Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Hakkari'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Derecik Kaymakamlığının, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, bölgede kar ve tipi etkisini artırdı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde yol, geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

        Güzergahın yeniden trafiğe açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

