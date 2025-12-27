Hakkari'de Şemdinli-Derecik kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güzergahın yeniden trafiğe açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolunun Ortaklar köyü mevkisinde yol, geçici olarak çift yönlü kapatıldı.

Derecik Kaymakamlığının, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, bölgede kar ve tipi etkisini artırdı.

Hakkari'de, yoğun kar ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.

