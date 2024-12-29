Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yolu karla kaplı köye ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Akbulut köyünde nefes darlığı yaşayan 79 yaşındaki kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.