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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 29.12.2024 - 23:30
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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Akbulut köyünde nefes darlığı yaşayan 79 yaşındaki kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucunda yolu karla kaplı köye ulaştı.

        İlk müdahalesi evde yapılan kadın, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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