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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor

        Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 14:57
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        Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor
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        Hakkari'de, kar nedeniyle kapanan üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Bölgenin zorlu coğrafyasında özveriyle çalışan ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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