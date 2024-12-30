Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışması yapılıyor

Bölgenin zorlu coğrafyasında özveriyle çalışan ekipler, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı üs bölgelerine ulaşımın sağlanabilmesi için kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar nedeniyle bazı üs bölgelerinin yolu kapandı.

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