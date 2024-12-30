Hakkari'de bu yıl haklarında arama kararı bulunan 272 kişi tutuklandı

Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 1445 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 1 Ocak-30 Aralık 2024 tarihleri arasında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Hakkari'de son bir yılda farklı suçlardan arandığı için yakalanan 1445 kişiden 272'si tutuklandı.

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