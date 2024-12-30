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        Hakkari'de bu yıl haklarında arama kararı bulunan 272 kişi tutuklandı

        Hakkari'de son bir yılda farklı suçlardan arandığı için yakalanan 1445 kişiden 272'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 21:43 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:43
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        Hakkari'de bu yıl haklarında arama kararı bulunan 272 kişi tutuklandı
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        Hakkari'de son bir yılda farklı suçlardan arandığı için yakalanan 1445 kişiden 272'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 1 Ocak-30 Aralık 2024 tarihleri arasında, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, kent genelinde terör, adam öldürme, dolandırıcılık, siber, hırsızlık, narkotik gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 1445 kişi yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 272'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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