Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki çocuk ağır yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki çocuk, ağır yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki çocuk, ağır yaralandı.
Yüksekova-Hakkari kara yolunun Yeniköprü mevkisinde yamaçtan kaya parçaları düştü.
Bir kaya parçası, seyir halindeki yolcu minibüsünde bulunan 14 yaşındaki C.K'ye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karayolları ekipleri, yola düşen kaya parçalarını temizleyerek bir süre aksayan trafik akışını yeniden sağladı.
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