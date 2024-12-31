Hakkari'de kaya parçasının isabet ettiği minibüsteki çocuk ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir kaya parçası, seyir halindeki yolcu minibüsünde bulunan 14 yaşındaki C.K'ye isabet etti.

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